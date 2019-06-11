此内容发布于2019年6月11日 上午2:05

（法新社伦敦10日电） 英国保守党今天正式展开党魁之争，可能7月底产生的新党魁将自动成为首相，以接替7日下台的梅伊。目前以前外交大臣强生呼声最高，而主要竞争对手环境大臣戈夫则陷吸毒风波。

强生（Boris Johnson）主张，英国应和欧盟重新谈判脱欧条件，否则就是在预定期限10月31日无协议脱欧。不过，他宣称将拒绝支付梅伊和布鲁塞尔谈妥的数百亿欧元脱欧费用，引发法国政府批评。这笔高额「分手费」是英国参加欧盟40多年来，对欧盟的未偿债务。

一名亲近法国总统马克宏的消息人士指出：「不尊重付款义务是相当于主权债违约的国际背信行为，而后果如何，大家都知道。」

尽管强生最受博弈业者青睐，但他已数周未公开露面，反倒因此让他成为议论焦点。当他的竞争对手忙着上节目阐述理念，他只「低调」在报纸专栏宣布最新竞选承诺：大砍所得税。

另一方面，强生的主要竞争对手之一戈夫（Michael Gove）周末则忙着为20年前曾在不同社交场合吸食古柯硷道歉。

相较于强生，戈夫的脱欧立场较温和：他不排除再度延后脱欧，以避免破坏力强大的与欧盟无协议分手。

与此同时，另一位党魁候选人、外交大臣韩特（Jeremy Hunt）周末宣称，德国总理梅克尔曾对他释出正面讯息，可与布鲁塞尔重新谈判脱欧条件。但德国政府发言人已重申，协议无法重谈。

除了强生、戈夫和韩特，参加党魁选举的现任和前任阁员还有内政大臣贾维德（Sajid Javid）、卫生暨社会照护大臣韩考克（Matt Hancock），以及前任脱欧大臣拉布（Dominic Raab）。

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