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此内容发布于2018年11月22日 上午12:05 最后更新 - 2018年11月22日 -00:05

（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）25日召开高峰会与英国签署脱欧协议前夕，英国首相梅伊今天表示，将重返布鲁塞尔和欧盟高层举行更多会谈，脱欧协议确定条文将到最后一刻才见分晓。

先前梅伊（Theresa May）前来布鲁塞尔拜会欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker），但会谈没有定论，她今天表示，24日会重返布鲁塞尔，为隔天欧盟全体大会做好最后准备工作。

这也就是说，脱欧协议的条文，不会在欧盟成员国外交首长23日开会前定案，欧盟一些领袖可能会备感挫折。

梅伊在声明中说：「还有一些议题需要解决，我们已经交待方向给今晚的谈判人员。现在会立刻开始解决那些议题。」

梅伊说：「我想，我们已经给了他们充分的方向，让他们可以解决剩下来的问题。」她还表示，24日会再次会见荣科。

距离25日的会议只剩不到4天，欧盟执委会发言人表示：「荣科主席和梅伊首相的会面达成了非常好的进展，仍在持续努力当中。」

梅伊会赶在24日与欧盟高层会面的消息，听在柏林当局耳中可能不太悦耳，因为德国总理梅克尔（Angela Merkel）先前才敦促谈判人员，不要就脱欧协议主条文重启谈判。

梅克尔告诉德国议员：「我希望这件事会在周日（25日）前解决。我们知道英国对此事的讨论有多艰辛，但我可以代表德国政府说，我们同意这份脱欧协议。」

谈判人员必须在23日欧盟成员国外交首长会议前，敲定协议中有关未来英国欧盟关系的政治宣言。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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