此内容发布于2019年3月11日 下午11:20

（法新社伦敦11日电） 翘家前往叙利亚投奔伊斯兰国（IS）的英国少女贝冈日前产下的婴儿夭折，公民权也早已被英国政府取消，她的母亲今天喊话，要求当局恢复女儿的公民身分。

律师阿昆吉（Tasnime Akunjee）代表贝冈（Shamima Begum）家人致函给内政大臣贾维德（Sajid Javid），请求他「高抬贵手」，改变他在2月19日做出撤销贝冈英国公民身分的决定。

信件内容提及，「迫切忧虑贝冈的健康和安全状况，而且这件事情很紧急」，并要求在24小时内得到答覆。

信件也指出，贝冈家人无法直接与她取得联系，先前向英国政府提出协助的请求，也在3月5日被英国内政部回信拒绝。

阿昆吉将信件全文发布在个人推特（Twitter）。

19岁的贝冈上个月在叙利亚东北部一处难民营产下第3胎，将他取名为贾拉（Jarrah），并表示希望带着孩子返国。然而，孩子诞生3周后，不幸染上肺炎死亡。

贝冈曾向英国媒体透露，她先前所生的2个孩子都在叙国丧命。

贝冈在2015年与2名朋友离开伦敦，嫁给27岁荷兰籍的伊斯兰国圣战士里迪克（Yago Riedijk）。里迪克已向叙利亚战士投降，目前关在叙利亚东北部一处库德族的拘留中心。

贝冈则是逃离IS和美国支持的军队之间的战事后，在难民营被记者找到。

贝冈的命运在英国引发激烈辩论，就像其他国家对于是否准允圣战士和IS同情者返国面临法律制裁，又或是完全不让他们踏入国门半步的决定陷入两难。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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