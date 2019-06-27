（法新社旧金山27日电） 苹果公司今天表示，资深设计长艾夫（Jony Ive）将离开这家科技巨擘，自行创业。艾夫过去在开发iPhone及其他代表性产品上扮演关键角色。

苹果在声明中表示，艾夫今年稍晚将离职「成立独立设计公司，而苹果将会是主要客户之一」。

这家位于加州的科技公司表示，艾夫将会追求「个人项目」，但也会继续「与苹果在大范围计画上」密切合作。

苹果执行长库克（Tim Cook）表示：「艾夫是设计界的非凡人物，他在苹果复兴时期扮演的角色不容小觑，从1998年破天荒的iMac到iPhone，以及他对苹果园区（Apple Park）史无前例的野心，让他近年来投注许多精力与心神在内。」

「苹果将持续从艾夫的才华中获益，我们将在专门计画中与他直接合作，并透过他所打造的杰出及热情设计团队持续工作。在多年密切合作后，我很高兴我们的关系持续发展，并期待未来与艾夫合作。」

英国出生的艾夫1992年加入苹果，并设计了iPod、iPhone、iPad及Macbook，同样还有提供苹果设备使用的iOS系统。

研究科技产业的端点技术公司（Endpoint Technologies Associates）创办人和分析师凯伊（Roger Kay）表示，艾夫对苹果成功的贡献不能被低估。端点技术曾在1990年代及2000年初期与苹果合作。

凯伊表示：「他的设计感是他的重要贡献。他能够让贾伯斯（Steve Jobs）寻找的东西成真，非常奇妙。」他认为，艾夫的离开对寻求重新专注服务的苹果是「重大损失」。

苹果表示，设计团队领导人韩基（Evans Hankey）及戴伊（Alan Dye）将向营运长威廉斯（Jeff Williams）报告负责。

艾夫表示，设计团队「肯定会在韩基、戴伊、威廉斯的卓越带领下茁壮，他们一直都是我最密切的合作伙伴」。

最近失去全球最有价值公司头衔的苹果，因为长期驱动营收的iPhone销售放缓，现致力发展音乐和数位支付等服务。

据研究公司IDC报导，苹果今年第1季面临挑战，iPhone出货量较去年同期「惊人地」下降30.2%，卖出3640万支。

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