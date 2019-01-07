苹果打广告 隐私权成为CES卖点

此内容发布于2019年1月7日 上午6:35

（法新社拉斯维加斯7日电） 尽管苹果不是2019年消费电子展（CES）参展商之一，但它仍用大型广告看板向与会者传达讯息。

苹果（Apple）在看板上说：「在你iPhone上发生的所有事，都只会留在你的iPhone里。」消费电子展明天在拉斯维加斯登场，数万名与会者都将看到这个讯息。

行动装置制造商对于个人资料保护丑闻都相当忧心，许多情况下，制造商把隐私权当作自家产品的一大卖点。

部分公司提供更好方法来保护路由器或网路服务，也就是不需要连上网路就能使用，减少资料外泄风险。

荷兰新创公司Scalys展示Trustbox，这款路由器能保护用户上网和设备安全。

另一家总部位在芝加哥的温斯顿公司（Winston），所生产路由器能停止追踪和监控，还能阻挡广告和定位功能。

温斯顿创办人史托克斯（Richard Stokes）表示，个资丑闻「对我们来说就像是耶诞礼物」，促使许多消费者寻求更好的安全性。

创意策略公司（Creative Strategies）分析师米拉奈西（Carolina Milanesi）说：「当我们看见更多东西被连结时，我认为你肯定会听到大家更常谈论安全问题，并且非常关注如何保护个资。」（译者：叶俐纬/核稿：林治平）

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