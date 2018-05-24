下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月24日 下午9:20 最后更新 - 2018年5月24日 -21:20

（法新社加州圣荷西24日电） 三星电子和苹果专利之争打了7年之久，加州圣荷西联邦地区法院陪审团今天裁定三星侵犯苹果专利，需赔偿苹果5.39亿美元（新台币161亿元）。

三星因侵犯苹果设计专利判赔5.33亿美元，另因侵权2项实用专利，需赔500万美元。苹果在法院上声明设计专利对iPhone至关重要，因此法院做出此判决显然对苹果是项胜利。

美国最高法院先前驳回苹果求偿4亿美元上诉，要求圣荷西联邦地区法院重审。陪审团基本上是在苹果求偿10亿美元和三星认为只需赔偿2800万美元之间寻求妥协。

陪审团被要求裁定，是否设计专利等同抄袭自苹果的三星智慧型手机所有销售利润，或是因属零组件，而仅占获利的一小部分。

三星律师奎恩（John Quinn）18日在结辩时表示：「三星的意思不是他们不需支付获利赔偿，而是不该以整支手机的销售获利来计算赔偿金额。」

苹果还说，当年为了推出iPhone，可说是「赌上了整个公司的命运」。

苹果控告三星手机侵犯iPhone专利，抄袭黑色萤幕面板、弧形边缘和外框，以及彩色的应用软体图示等3项设计专利。

被控侵权的三星智慧型手机早已停产。

三星被控的两项实用专利则是「弹回画面」（bounce-back）和「点选放大」（tap-to-zoom）功能。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line