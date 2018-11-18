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此内容发布于2018年11月18日 下午10:05 最后更新 - 2018年11月18日 -22:05

（法新社华盛顿18日电） 苹果公司（Apple）执行长库克（Tim Cook）接受媒体专访预测，保护个人资料的科技公司和社群网路的新监管法规将「不可避免」，他还说美国国会有一天会立法通过。

库克近日接受新闻网站Axios专访，专访影片今天在美国有线频道HBO播出，库克表示，他预期美国国会将接手这件事情。

Axios公布的专访节录片段中，库克说：「一般来说，我不是监管的忠实粉丝，我是自由市场的忠实信徒。但自由市场失效时，我们必须承认。它在这里没有用，我认为不可避免地会有一定程度的监管法规。」

「我认为国会和政府有一天会通过某些东西。」

库克认为科技公司应该接受即将到来的管制法令，他说道：「这件事不是隐私对上利润，或隐私对上科技创新。这是错误的选择。」

库克过去一直是自我监管的倡议者，特别是用户资料保护方面。

但资料分析业者剑桥分析（Cambridge Analytica）从脸书（Facebook）撷取数百万用户个资的丑闻爆发后，库克表示，现在科技业「超出」自我监管范围了。

另外，库克还谈到工作场所中的性别不平等，他指出，尽管男性主导文化占据优势地位，但科技业在多元性方面一直都很强盛。

他还说：「在这一点上我确实受到激励，随着时间发展会有更明显的改善。」（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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