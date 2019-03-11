此内容发布于2019年3月11日 下午9:20

（法新社旧金山11日电） 苹果公司（Apple）今天宣布，计划于25日举办媒体发表会，暗示自家广受期待的类似网飞（Netflix）串流平台即将带着原创影片问世。

苹果寄给记者的邀请函，包括电影片头倒数影片以及「好戏登场」（It's show time）的讯息。

这场在苹果矽谷（Silicon Valley）总部举行的活动料将揭晓它努力生产的原创影片细节，苹果据报为此投资至少10亿美元。

随着智慧型手机市场衰退，这家iPhone制造商寻求多样化营收基础，进一步投入服务项目。

部分报导表示，美国女星珍妮佛安妮斯顿（Jennifer Aniston）、瑞丝薇丝朋（Reese Witherspoon）及「星际大战」（Star Wars）导演J.J. 亚伯拉罕（J.J. Abrams）也会加入苹果的这场活动

为撼动新闻界，苹果据信也在开发新闻订阅服务。

苹果执行长库克（Tim Cook）在近来的法说会上证实，苹果计划制作自己的节目，此举可能会为串流平台巨擘网飞及亚马逊（Amazon）Prime带来挑战，这两家公司都砸重金投资原创内容。

库克在讨论苹果对影片内容的计画，包括与欧普拉（Oprah Winfrey）的合伙关系等时表示：「我们会加入原创内容的世界。」

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