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此内容发布于2018年9月18日 下午2:05 最后更新 - 2018年9月18日 -14:05

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普对中国施加的最新一轮关税，大体上没有波及苹果公司（Apple）和其他消费电子产品制造商，但是随着美中贸易战升温，他们面临的威胁日益加大。

川普昨天宣布对价值2000亿美元的中国输美商品加徵关税，但豁免Apple Watch等智慧手表和采用蓝芽无线通讯技术的消费电子产品，苹果和Fitbit等公司无异获得缓刑。

但是川普警告，如果中国针对美国农民或工业采取报复措施，「我们将立即寻求第3阶段，也就是针对额外约2670亿美元的进口商品加徵关税」。这意味苹果等公司的缓刑时间也许不会太长。

市场研究公司Moor Insights & Strategy的穆黑德（Patrick Moorhead）表示：「消费电子产品制造商获得短期缓刑，但我们正目睹一场棋赛，不知道谁会先认输。」

「两国都会受到重伤。」

穆黑德指出，苹果将会受到特别大的影响，因为苹果的产品大多在中国制造，中国也是苹果产品很大的市场。

他表示：「苹果的大部分营收和获利是由iPhone驱动，而iPhone几乎是全在中国制造。」

中国官方今天宣布，将对价值600亿美元的美国商品加徵10%或5%的关税，并自当地时间9月24日中午12时01分起生效。（译者：陈政一）

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