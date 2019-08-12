此内容发布于2019年8月12日 下午8:50

（法新社纽约12日电） 被控性侵、仲介卖淫的美国富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在纽约的监所内自缢身亡，但他死之前刚出炉的证词，已让外界一窥他与政商名流间的往来。

受害女子之一的朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）2015年曾提出诽谤诉讼，法院已于上周公开数千页细述艾普斯坦恶行的文件。

文件显示，与艾普斯坦往来对象包括多名美国总统、参议员，甚至英国王室成员。

美国前总统柯林顿、现任总统川普和英国约克公爵安德鲁王子等人都属于艾普斯坦的朋友圈。

36岁的朱弗里指控，她首次见到艾普斯坦后，麦克斯威尔就指示她脱衣并帮艾普斯坦口交，麦克斯威尔还要她跟英国安德鲁王子（Prince Andrew）、前新墨西哥州长李察逊（Bill Richardson）、前参议院领袖密契尔（George Mitchell）等人上床。

朱弗里在书面证词里说：「我终其一生都围绕在取悦这些男人、让麦克斯威尔与艾普斯坦快乐上面。他们的生活都环绕在『性爱』。」

李察逊与密契尔的发言人强烈否认朱弗里的指控，并说他们从未跟她有过接触；英国白金汉宫则说：「暗示（王室）有对未成年少女做出不当行为的任何说法绝非事实。」

柯林顿和川普如今也都宣称和艾普斯坦不熟。

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