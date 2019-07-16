此内容发布于2019年7月16日 下午11:20

（法新社日内瓦16日电） 美国药厂商业机密遭窃，嫌犯是来自中国的间谍，瑞士今天同意美国要求，将他引渡到美国。

年约50岁的薛功达（Gongda Xue，音译）居住在瑞士，是去年承认从药品制造商葛兰素史克（GlaxoSmithKline）窃取商业机密的生物化学家薛瑜（Yu Xue，音译）的哥哥。

瑞士联邦司法办公室12日裁定，5月28日遭逮捕的研究员薛功达，在美国宾夕法尼亚法院要求下，应该被引渡到美国。

联邦司法办公室发言人莱瑟（Ingrid Ryser）告诉法新社，薛功达有30天时间可以上诉。

薛功达坦承从葛兰素史克窃取生物制药，特别是癌症治疗和其他严重疾病的商业机密。

截至目前为止，已有5人因此案被起诉，其中3人在中国创立任诺药业（Renopharma），希望能靠从葛兰素史克偷来的专有资料获利。

美国费城联邦检察官表示，2006年到2016年在葛兰素史克工作的薛瑜是全球顶尖的蛋白质生物学家。

检察官指控，在巴塞尔（Basel）的弗雷德里希．米歇尔生物医学研究所（Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research）任职的薛功达，利用自葛兰素史克于宾州研究中心窃取的资料，在瑞士实验室进行试验。

弗雷德里希．米歇尔生物医学研究所发言人鲍曼（Isabelle Baumann）表示，薛功达曾「于2008年到2014年间以博士后实习生」身分在那里工作。

美国司法部去年形容此案为「经济战」的例子，并指称总部位于南京的任诺药业「是由中国政府资助」。

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