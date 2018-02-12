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此内容发布于2018年2月12日 下午10:20 最后更新 - 2018年2月12日 -22:20

（法新海牙12日电） 美国资深主播凯蒂库瑞克说，荷兰在冬季奥运竞速滑冰项目捷报连连，是因滑冰是当地人「重要的交通方式」。这刻板印象招来网友无情嘲笑，说她根本「乱掰」，「散布假新闻」。

2014年素溪（Sochi）冬奥时，荷兰就以惊人表现摘走竞速滑冰多面奖牌，今年平昌冬奥也延续上届表现，捷报频传。

平昌冬奥开幕式当天，荷兰代表队进场时，凯蒂库瑞克（Katie Couric）在美国国家广播公司（NBC）电视节目中说：「你可能会问，他们（滑冰）怎能如此熟能生巧？」「因为滑冰是阿姆斯特丹等城市重要的交通方式。」

她说，阿姆斯特丹「有许多运河冬天会结冰。直到今天，只要这些运河还在，人们就会到运河上滑冰，比赛谁最快到达目的地，或纯粹为了好玩」。

但她这番言论在推特上引发讨论，网友纷纷酸她对当今荷兰刻板印象太深，因为近年来荷兰的温度已经很少降到摄氏零度以下。

网友杜伊吉维斯坦（Jos Duijvestein）推文发布这段电视画面，并说：「你不能乱掰呀。…这就是美国人对世界各地知识贫乏的原因，因为他们散布假新闻！」截至今天，他的这支影片已破200万观看次数。

另一名网友回应一张图片，图中一群选手在滑冰道上竞速，背景有座风车。他并加上注解：「荷兰的尖峰时段。」

对于凯蒂库瑞克的刻板印象，荷兰人笑归笑，心里仍不免有些苦涩，因为其实他们每年都在等运河结冰，今年希望再度落空。

1909年，荷兰首度举办横跨11条运河、长200公里的竞速滑冰「11城大赛」（Elfstedentocht），但直到1997年上次举行只办过15次，几乎成了一件传说中的事。（译者：梁元龄/核稿：郑诗韵）

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