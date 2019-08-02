此内容发布于2019年8月2日 上午5:05

（法新社海牙1日电） 荷兰禁止民众在公共场合穿戴覆盖脸部面纱，包括罩住全身与脸部的罩袍或罩住脸部的尼卡布，这项对穆斯林女性实施争议性禁令今天生效。

人口约1700万的荷兰，估计有200至400名女性穿戴罩袍（burqa）或尼卡布（niqab）。

荷兰针对这个议题的政治讨论超过10年，立法机构2018年6月通过这项法案。

极右派政治人物怀尔德斯（Geert Wilders）早在2005年就提出禁止遮盖脸部面纱法案。

怀尔德斯今天发推文写道：「我相信我们现在应该尝试下一步。」他呼吁，连头巾也该禁止。

荷兰内政部发声明表示：「从现在起，教育设施、公共机构和建筑物，以及医院和公共运输，禁止民众穿戴覆盖脸部衣物。」

大家在公开场合必须能被他人辨认，所以这项禁令也适用遮盖脸部的安全帽或头套，违者将处以150欧元（约新台币5200元）罚款。

不像法国2010年生效的法律，这项法律并未禁止民众在街上穿戴罩住全身与脸部的罩袍。比利时、丹麦和奥地利都有类似法律。

这项禁令在海牙似乎不受到一般大众欢迎。

28岁的史毕纳（Anne Spillner）告诉法新社：「荒谬。我认为这很荒谬。你应该尊重彼此的价值观，我认为这是他们所想到最愚蠢的规定。」

57岁的扬斯（Jan Jans）表示认同。他说：「我认为这是一项恶法…因为它无法执行。这是将打击恐怖主义和伊斯兰教以及宗教混为一谈。」

21岁、拒绝透露姓氏的哈希纳（Hasnaa）表示，人们「应该有想穿什么的自由，透过我们的外观去表达自己」。

但67岁、同样拒绝透露姓氏的萨斯基亚（Saskia）表示赞成这项禁令，「因为你不能看见（罩袍）背后的人。如果有人从头遮到脚并遮住他们的脸，那就是一个威胁」。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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