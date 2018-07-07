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此内容发布于2018年7月7日 上午2:35 最后更新 - 2018年7月7日 -02:35

（法新社海牙6日电） 荷兰政府今天同意一项大规模实验，允许全国6至10个市镇合法种植大麻，以加强管理国内大麻市场。

荷兰政府发布声明表示：「内阁决定着手开放大麻种植的实验，以评估这么做对社会犯罪、社会安全、公共秩序和公共卫生的影响。」

按照计画，未来4年将由市镇当局监管大麻的种植和供应，供应对象是俗称「咖啡馆」的大麻咖啡厅，再由这些场所贩售大麻给一般大众。

荷兰政府1976年开放贩售5公克以下大麻，并允许每人种植5株大麻供个人使用，但至今仍禁止大麻的大量种植和趸售。这造成全国约600家合法「咖啡馆」老板被迫向非法来源采购大麻，以满足需求。

政府声明指出，荷兰内阁现在将选定大麻种植商，「并将确保有充分的大麻种类」。声明还说：「让供应链滴水不漏是我们的重要考量。绝不允许（合法种植）大麻流入非法供需市场。」

荷兰司法部长葛拉佩浩斯（Ferdinand Grapperhaus）和医疗部长布鲁因斯（Bruno Bruins）已获派负责规划计画进一步细节，政府也将尽快提出相关法案送交国会。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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