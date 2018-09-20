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此内容发布于2018年9月20日 下午4:20 最后更新 - 2018年9月20日 -16:20

（法新社海牙20日电） 荷兰今天发生一起火车在平交道撞上托育中心电动推车的惨剧，有4名幼童丧生，另一名孩童和驾车的女子重伤，这起事件被形容是「所有父母最可怕的噩梦」。

这起事故发生在首都阿姆斯特丹东南方约110公里的小镇奥斯（Oss），离德国边界不远。警方表示，事发时托育中心要以电动推车送幼童到学校，他们正在调查车子煞车失灵的说法。

荷兰国家通讯社（ANP）报导，遇难儿童中有两人年仅4岁，另两人分别是6岁和8岁。死者中有两人和受伤的11岁孩童是来自同一家庭。

出事的电动Stint推车在尾部有个像赛格威载具（Segway）的驾驶站立区，前方是个大型塑胶车厢，可供数个儿童坐在里面。

荷兰媒体报导，驾驶推车的32岁女子发现车子进了放下栅栏的平交道上时曾大喊呼救，但火车很快撞了上来，只见孩子们的背包飞上空中。

这辆推车已在一所学校放下几个孩童，原本要前往另一所学校。

当地警察局长范贾玛伦（Dianne van Gammeren）不愿证实有关驾车者曾想停车但煞车失灵的说法。他表示：「这是调查的一部分，我目前不便多谈。」

出事电动推车由伦森公司（Renzen）生产，荷兰广播基金会（NOS）电视台报导，创办人伦森（Edwin Renzen）表示：「这是所有父母最可怕的噩梦。」他并说对发生这种事难以理解。

据伦森公司表示，目前荷兰各地有约3000辆这种推车在使用中，每周运送约6万名儿童。荷兰各地城镇的许多托育中心用这种推车运送孩童，通常可以使用自行车道。

官员表示，肇事火车载有57位乘客，原定由东部城镇奈美恩（Nijmegen）驶往附近的登波希（Den Bosch），火车头装有摄影机，内容将供调查使用。

出国出席欧洲联盟高峰会的荷兰总理吕特（Mark Rutte）推文表示，对这个令人难过之至的消息深感悲痛。荷兰王后麦克西玛（Queen Maxima）表示，她和国王亚历山大（King Willem-Alexander）的悲痛难以言喻，要向丧失孩子的家庭致哀。

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