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此内容发布于2018年2月13日 下午8:20 最后更新 - 2018年2月13日 -20:20

（法新社海牙13日电） 荷兰外交部长泽尔斯特拉（Halbe Zijlstra）坦承撒谎后今天辞职，在政坛引发风暴，国会因此对总理吕特（Mark Rutte）提出不信任案并进行表决，不过吕特逃过一劫。

吕特幸运逃过他头号劲敌、极右派怀尔德斯（Geert Wilders）提出的不信任案表决，101名议员投反对票，仅43人赞成。

泽尔斯特拉坦承，他说2006年曾会晤俄罗斯总统蒲亭，其实是撒谎。

泽尔斯特拉对国会下议院说：「这是我职业生涯至今，犯下的最严重错误。」他落泪表示，他没有其他选择，只能引咎辞职。

吕特接着遭池鱼之殃，国会议员质询他为何在1月29日得知泽尔斯特拉撒谎后，没有更快地将此事公诸于世。

吕特说：「这是我单方面判断错误。」

「我没有想到这件事会掀起那么大的政治风波，我低估了谎言带来的冲击。」

泽尔斯特拉属于吕特领军的自民党（VVD），仅在位4个月，他去年10月获得任命时，就因资历不足引发外界疑虑。

泽尔斯特拉原定前往莫斯科会晤俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov），没想到会在此前数小时请辞。

泽尔斯特拉和拉夫罗夫原定议题包括，乌克兰东部亲俄反抗军据地2014年发射飞弹击落马来西亚航空MH17班机的事件。（译者：周莉芳/核稿：徐睿承）

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