下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月19日 上午1:35 最后更新 - 2018年2月19日 -01:35

（法新社巴黎18日电） 欧洲联盟（EU）主管经济事务的执行委员莫斯柯维奇今天表示，他不预期在6月召开的欧盟领袖高峰会议，能够出现「完美的」欧元单一货币区改革协议。

就在欧盟各国财政部长即将在布鲁塞尔召开会议前夕，莫斯柯维奇（Pierre Moscovici）接受法国国际广播电台（RFI）访问时表示：「我们将无法获得一切，我们将不会得到一个完美的协议。如果能在危机处理和对抗冲击的能力上有所进展，…我们就已是迈进一大步。」

包含19国的欧元区终于走出多年危机，许多欧元国家如今同意，应该加强欧元区的结构，以利抵挡未来的经济风暴。至于怎么做才是最佳方法，并非所有国家都有共识。

莫斯柯维奇说，2017年出现「真正的契机」，因为改革派的马克宏（Emmanuel Macron）当选法国总统。马克宏提出雄心勃勃的欧洲改革愿景，包括设立独立的欧元区预算和财长。

欧元区最大国德国的总理梅克尔和社会民主党（SPD）上周组成的左右翼「大联合政府」，也谨慎支持马克宏的改革提议。

但莫斯柯维奇表示，随着2019年欧洲议会选举的日子越来越近，改革的契机「很可能将消失」。

曾经担任法国财政部长的莫斯柯维奇说，虽然他希望诞生一份「真正的欧元区预算…但我们知道我们还得不到」。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line