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此内容发布于2018年11月21日 上午5:50 最后更新 - 2018年11月21日 -05:50

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯调查人员今天表示，一名男子在莫斯科最大机场的跑道上，遭一架正要起飞的飞机撞死。

俄罗斯多家新闻机构引述消息人士报导，这名男子在莫斯科中途停留，他稍早曾在一架来自西班牙的飞机上挑衅他人。

俄罗斯调查委员会（Investigative Committee）在推特（Twitter）表示，这名25岁死者不知为何最后跑到跑道上，「一架波音737客机起飞时，对他造成致命伤势」。

这起事件20日晚上8时左右发生在谢瑞米提耶佛机场（Sheremetyevo Airport），当时这架飞机准备起飞前往雅典（Athens）。

俄罗斯飞航监管单位首长涅拉德柯（Alexander Neradko）告诉俄罗斯多家新闻机构，这架班机由俄罗斯航空公司（Aeroflot）所营运。

调查人员在推特发布的影片中表示，他们在跑道上散落的物品中，发现这名男子的外套羽绒和一条鞋带。官方尚未对此案展开调查。

谢瑞米提耶佛机场没有立即回覆置评要求。

俄罗斯多家新闻机构表示，这名男子在谢瑞米提耶佛机场警方的陪同下，前往登机口转机，但他随后跑走，没搭巴士前往登机。

新闻机构引述消息人士报导，这名男子原定飞往亚美尼亚（Armenia）。

俄罗斯新闻社国际传真社（Interfax）也引述一名消息人士报导，这架班机在雅典降落时，机场人员和警方发现，机身有「破洞」。

俄罗斯航空公司今天在网站表示，由于3条跑道中的1条跑道关闭，从谢瑞米提耶佛机场起飞的一些航班已被重新安排起飞时间。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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