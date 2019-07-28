（法新社莫斯科28日电） 根据俄罗斯维权组织OVD-Info最新数据，昨天上街争取自由公平选举的莫斯科市民中，有1373人被捕，为2010年代初莫斯科爆发大规模政治街头运动以来，单次被捕人数最多的一场。

莫斯科9月初将举行议会选举，但有意角逐的反对派人士纷纷遭选举委员会以连署签名无效等各种技术性理由剥夺参选资格，上周已有超过2万2000人参加获当局许可的游行，昨天又有约3500人在未获当局许可的情况下，上街抗争，企图包围市政府大楼，遭警方暴力驱赶。

知名异议领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）日前号召民众参加昨天的抗议行动，已被判行政拘留30天 。

他今天因「严重过敏反应」被送往莫斯科一家医院。根据发言人所述，纳瓦尼脸部严重浮肿、皮肤发红。纳瓦尼此前未曾有过敏反应。

纳瓦尼的战友伏科夫（Leonid Volkov）表示，他上月在同一监所待过后，也有过敏反应，但目前倾向认为原因是所内卫生条件不佳，而非任何人的「阴谋」。

俄罗斯2011至2013年间曾有一波公民运动热潮，各地民众上街争取公平、透明的国会和总统选举，莫斯科市曾发生约10万人参加的大型集会，以及持续性的街头占领运动。然而，现任总统蒲亭2012年自暂且坐了4年的总理位置重返克里姆林宫后，加紧政治控制，异议人士的活动空间遭大幅压缩。

尽管昨天被捕人数刷新近年单场街头抗争纪录，反对派已号召民众下周再战一回。

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