此内容发布于2019年9月4日 上午7:20

（法新社海参崴4日电） 印度总理莫迪今天与俄罗斯总统蒲亭在一场经济论坛场边会面时表示，他将强化新德里与莫斯科的双边关系。

莫迪（Narendra Modi）和蒲亭（Vladimir Putin）今天在俄国举办为期3天的东方经济论坛（Eastern Economic Forum）场边会面。俄罗斯2014年并吞克里米亚遭西方国家制裁，而从2015年开始在海参崴主办论坛，藉此促进与亚洲国家的合作。

双方在造访为俄国海军及离岸石油工业服务的大型造船机构红星（Zvezda）后展开会谈，莫迪表示：「这是为我们国家之间的合作带来新动力的历史性机遇。」

蒲亭说：「我们今天将签署一份宣言…表达我们盼能进一步加强合作的期望。」

莫迪接受「俄罗斯日报」（Rossiyskaya Gazeta）访问时表示：「我们之间的关系有特别的化学反应，尤其自在。随着每一次的会面，关系更为密切，友谊滋长。」

莫迪指出，这种相互关系也扩展到自然上，每年「西伯利亚白鹤（Siberian cranes）南下到我的家乡古茶拉底省（Gujarat）度冬」。这位印度领导人表示，他计划与大猫爱好者蒲亭讨论老虎保育议题。

世界经济及国际关系研究所（Institute of World Economy and International Relations，IMEMO）分析师柯普里亚诺夫（Alexei Kupriyanov）表示，俄国和印度在政治上没有歧见，所以两位战略伙伴的讨论将聚焦在经济议题。

他告诉法新社，莫斯科当局亟欲替俄罗斯临太平洋地区招商，吸引非中国投资人来投资，所以双方可望签署关于「印度在远东地区投资」的协议。

日本首相安倍晋三、蒙古总统巴图勒嘎（Khaltmaa Battulga）和马来西亚首相马哈地（Mahathir Mohamad ）也出席这场在海参崴举行的论坛，

俄罗斯和印度都是新兴经济体金砖五国（BRICS）成员，克里姆林宫对外政策幕僚鄂夏柯夫（Yury Ushakov）表示，「逐渐增加的双边投资」及「能源合作」将成为议程的重中之重。

俄印去年贸易往来金额约110亿美元（约新台币3443亿元）。

鄂夏柯夫表示，俄印两国也期待共同「开采北极及俄罗斯远东大陆棚的碳氢化合物」。

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