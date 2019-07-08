此内容发布于2019年7月8日 上午3:50

（法新社华盛顿7日电） 美国建筑师莱特（Frank Lloyd Wright）的纽约古根汉美术馆（Guggenheim Museum）等8件作品今天被选为世界遗产，成为美国建筑设计领域的第一例。

联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产委员会（World Heritage Committee）说，1959年过世的莱特对20世纪建筑影响深远，他的「有机建筑」设计模糊室内室外界线，并将钢筋混凝土进行前所未见的使用。

UNESCO世界遗产委员会在亚塞拜然巴库（Baku）会议上，同意将这8栋建物列入世界遗产，同样入选的还有义大利普罗赛克（Prosecco）葡萄酒地区的景观。

由莱特设计、获选世界遗产的建筑包括建在宾州米尔溪（Mill Run）瀑布上的落水山庄（Fallingwater），还有以鹦鹉螺状设计享誉天下的纽约古根汉美术馆。

其他被列入世界遗产名录的设计还有，威斯康辛州的赫柏特与凯萨琳雅各布一世府（Herbert and Katherine Jacobs House）与塔里耶森（Taliesin）、伊利诺州的团结教堂（Unity Temple）、芝加哥的罗比之家（Fredrick C. Robie House）、亚利桑那州的西塔里耶森（Taliesin West）及洛杉矶的蜀葵之家（Hollyhock House）。

美国国务院欢迎这项荣誉，并表示：「这些建物共同展现莱特在全世界建筑领域的影响力。」

这些建筑加入美国另外23个世界遗产行列，但这是美国在建筑领域方面首次入选世界遗产。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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