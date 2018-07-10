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此内容发布于2018年7月10日 上午7:50 最后更新 - 2018年7月10日 -07:50

（法新社泰国清莱10日电） 泰国医师今天说，在淹水洞穴受困2周以上获救的8名泰国足球小将复原缓慢，必须住院一周，不大可能受邀前往莫斯科观赏世界杯足球赛冠军战。

泰国足球小将受困洞穴的危急情况，引发足球界关注和支持，其中包括巴西传奇球星罗纳度（Ronaldo）、英格兰的史东斯（John Stones）和阿根廷球星梅西（Lionel Messi）。

「野猪」足球队小将急切等待援救的影像广为传布，国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino）为展现足球界的团结，特别邀请他们参加7月15日的冠军战，这也是大部分青少年足球迷的梦想。

不过，医师对这个主意浇冷水。医师说，获救男孩们状况虽好，但彻底复原缓慢，必须住院一周。

记者今天询问公共卫生部督察长佟柴（Thongchai Lertwilairatanapong），有关孩子们是否会去观赏15日的冠军战，他答说：「他们没法去，他们必须住院一段时间。」

公卫部常务秘书杰沙达（Jedsada Chokdamrungsuk）说：「他们可能收看电视转播。」

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