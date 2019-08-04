此内容发布于2019年8月4日 上午6:35

（法新社洛杉矶3日电） 美国饶舌歌手A$AP Rocky在瑞典因街头斗殴事件遭拘留一个月的时间。不过，美国媒体今天报导，在获得瑞典法院裁决释放后，A$AP Rocky已回到洛杉矶。

美国广播公司（ABC）和哥伦比亚广播公司（CBS）报导，30岁的A$AP Rocky本名为梅尔斯（Rakim Mayers），他搭乘从斯德哥尔摩起飞的私人飞机，大约在昨天午夜时间抵达洛杉矶。

美国娱乐新闻网站TMZ表示，「A$AP Rocky欣喜若狂」，面带笑容与支持者合照和拥抱。报导又说：「事实上，A$AP Rocky在私人飞机停机处待了约45分钟，且大多时间有说有笑。」

A$AP Rocky和随行人员6月30日在斯德哥尔摩街头，与一名19岁青年发生斗殴，7月3日被逮捕。地方法院认为A$AP Rocky有「潜逃的可能」，因此谕令案件调查期间将他与2名涉案人员继续拘留。

美国总统川普日前呼吁瑞典释放A$AP Rocky，但此举却遭瑞典政治人物抨击干预司法独立。

斯德哥尔摩法院昨天宣布释放A$AP Rocky，法院则将在本月14日针对A$AP Rocky街头斗殴案件作出判决。

A$AP Rocky被拘留一事引发粉丝与艺人朋友不满，纷纷上网呼吁斯德哥尔摩地方法院将他释放，并发起名为「#还给Rocky正义」（#JusticeForRocky）线上请愿活动，到目前为止已搜集超过64万笔连署签名。社群网站上也有人呼吁A$AP Rocky粉丝，抵制像是宜家家居（IKEA）等的瑞典品牌。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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