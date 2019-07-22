（法新社马尼拉22日电） 11岁的杰瑞没犯什么大罪，要说有错，也不过是逃家后违反了宵禁法；没想到他竟因此被送到少年观护所，在那所谓的「希望之家」，过着「地狱不如」的生活，甚至惨遭性侵。

菲律宾官方称少年观护所为「希望之家」（Houses of Hope），支持者说，这是教育孩子，让他们重新做人的设施；批评者却说这里「地狱不如」，孩子在这里的待遇，就跟身陷牢笼的动物没两样。

权利组织表示，原本根据现行法律，杰瑞（Jerry）是不会被关的，但一份法案把刑事责任年龄从15岁降到12岁，也就是说，往后还会有数以千计孩子被送到过度拥挤且经费不足的观护所，而在那儿等待他们的，就是不当对待。

杰瑞接受法新社访问时，回想那一晚在观护所内，被同遭收容的哥哥们拖下床。他们强拉他进厕所，接着联手攻击他，「我觉得好脏，那是我第一次遇到那种事」。

「我没办法忘掉性侵。」

杰瑞表示，母亲在科威特工作，他为了逃离父亲老拳伺候只得逃家，最后落得流落街头。

根据现行法律，「希望之家」原本收容15至18岁青少年，但慈善组织说，像杰瑞这种来自问题家庭的弱势少年，即便只是犯下轻罪，有时也会在警方大撒网时被捕，从此深陷一生都难以摆脱的不堪过去。

监督组织警告，菲国打算让低至12岁的孩子负起刑事责任，接着把他们和较年长的少年以及在某些状况下和成年人关在一起，会让那些最无法保护自我的人身处危境。

儿童权利组织「菲律宾儿童保护网」（Child Rights Network Philippines）的拉莫斯-拉娜（Melanie Ramos-Llana）表示：「因为政府没有准备好，虐待情事发生的可能性更高。」

「让更多孩子进入配备欠缺、人员和计画不足的希望之家，问题就会发生。监狱或观护中心不是孩子该去的地方。」

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