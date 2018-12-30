菲律宾中部岛屿遭风暴肆虐 酿22死

此内容发布于2018年12月30日 上午6:35

（法新社马尼拉30日电） 菲律宾当局今天表示，风暴「乌斯曼」（Usman）周末横扫中部岛屿，至少造成22人丧生，救灾单位已于若干遭洪水淹没的社区展开救援行动。

政府民防办公室表示，乌斯曼为毕科尔区（Bicol）及东维萨亚斯地区（Eastern Visayas）带来豪雨，引发大规模洪水及山崩，死亡人数因此于一天内自4人暴增至22人。

民防办公室指出，多名死者是因山崩及溺水丧生，乌斯曼如今已减弱为热带低压，但洪水仍未消退。

毕科尔区民防办公室主任育寇特（Claudio Yucot）说：「大多数（受影响的）地区如今都在水下。我们出动部队及橡皮艇救助受困家庭。若干地区的洪水已淹至屋顶。」

民防官员说，毕科尔区至少有16人丧命，东维萨亚斯地区则有6人遇难。

地区救灾官员表示，逾2万2000人于风暴来袭前撤离家园，乌斯曼摧毁稻米及玉米作物，若干道路及桥梁也无法通行。

政府气象预报人员今天表示，接下来的24小时内，菲律宾北部将持续降下豪雨。

菲律宾每年平均遭受20个台风和风暴侵袭，夺去数以百计条命，也让数以百万计人陷入贫困，长期无法脱身。

2013年11月穿越菲律宾中部的超级台风海燕，是菲国历年来所经历威力最强的风暴，当年逾7350人因此死亡或失踪。

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