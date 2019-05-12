此内容发布于2019年5月13日 上午12:05

（法新社马尼拉12日电） 菲律宾民众今天陆续前往投票站投下神圣一票。本次期中选举料将巩固总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）权力，并开路让他得以履行他在推动恢复死刑及修宪的承诺。

这次选举要选出超过1.8万个公职，包括参议院半数席次。参议院过去以来都是阻挡杜特蒂部分最具争议性政策过关的重要堡垒。

杜特蒂铁血扫荡毒品已使数以千计毒贩嫌疑人和毒品成瘾者丧命，如今更欲推动恢复死刑，作为扫毒行动的一环。

而他强硬打击犯罪的政纲，包括把刑事责任年龄从15岁下修至12岁，正是他2016年选举大获全胜的关键。

首都马尼拉各投票所今天早上6时开放投票前，已经有选民在排队。

55岁选民巴里里（Evelyn Balili）说她会把票「投给所有获杜特蒂总统背书的候选人」，因为现任政府兑现了在改善国家上的各项承诺。

一些独立民调显示，杜特蒂很有可能赢得参议院多数。一旦掌控参院，他反犯罪提案及修改宪法计画便可获得立法上的支持。

反对派警告，这恐导致总统单一任期制遭解除，允许杜特蒂寻求连任，即便他一再发布声明说会在任期结束后卸任。

反对派还警告，这同时也将让杜特蒂以透过恢复死刑的方式来扩大具争议性的扫毒行动。杜特蒂恢复死刑的承诺，已让联合国人权理事会（UNHRC）出面表示「深感不安」。

菲律宾1987年废除死刑，6年后恢复，接着在2006年再次废除。

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