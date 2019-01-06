菲律宾风灾增至126死

此内容发布于2019年1月6日 上午5:05

（法新社马尼拉6日电） 菲律宾当局今天表示，耶诞节过后一场风暴重创菲律宾，死亡人数如今已攀升到126人。

暴风雨12月29日袭击菲律宾中部和东部岛屿，造成大规模洪灾和土石流。当局表示，马尼拉东南方的毕科尔山区（Bicol）有超过100人因此丧命。

民防官员指出，毕科尔区经常遭受致命台风侵袭，但由于依据政府风暴警报系统，这个风暴强度不足以列为台风，导致许多人未采取必要防范措施。

官员表示，许多居民不愿在耶诞假期期间逃离他们的家园。

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