此内容发布于2019年4月22日 下午11:20

（法新社菲律宾波拉克23日电） 菲律宾强震死亡人数今天攀升至11人，而马尼拉附近一栋建筑物倒塌后恐活埋数十名民众，救难人员正赶忙救人。

根据美国地质调查所（USGS）和菲国地质专家，菲律宾昨天这起地震规模达6.3，震央在菲国首都西北方约100公里的卡斯提里耶荷斯（Castillejos）。

强震严重损坏机场，当地民众惊慌逃出左摇右晃的高楼，并导致首都马尼拉部分高楼墙上出现大裂缝。

菲律宾救灾官员表示，班巴加省（Pampanga）灾情最为严重，11名罹难者中多数在此遇上死劫，另有数十人在马尼拉等地遭掉落的瓦砾砸伤。

这场地震是菲律宾近年来数一数二大的地震，随着救难人员至各偏远村庄评估当地停电等灾损情形，死亡人数恐再攀升。

菲律宾地震专家表示，初起地震过后至今已记录到400多起余震，有些规模达3.4。

在波拉克镇（Porac），大批救难人员运用起重机及电钻，一层一层挖开倒塌4层楼建筑物的混泥土结构，盼找到仍生死未卜的30名民众。

班巴加省长毕内达（Lilia Pineda）告诉记者：「他们（救难人员）仍听到至少1人幸存。这人被埋在水泥块底下。」

强震也导致以基督教为主要信仰的菲律宾多间百年历史教堂受损。复活节的关系，教堂近这几天挤满了参加宗教仪式的民众。

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