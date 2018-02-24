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此内容发布于2018年2月24日 上午1:05 最后更新 - 2018年2月24日 -01:05

（法新社马尼拉23日电） 当局今天表示，一名涉嫌谋杀菲律宾女性帮佣德玛菲利斯的黎巴嫩嫌犯阿萨夫已被逮捕，另名嫌犯阿萨夫的妻子仍在逃。德玛菲利斯在科威特担任帮佣，本月被发现陈尸在冰箱内。

德玛菲利斯（Joanna Demafelis）遭谋杀促使菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令，禁止菲律宾人前往科威特工作，此举引发两国外交龃龉。

杜特蒂誓言要替德玛菲利斯的家属伸张正义，抨击波斯湾国家科威特，且指控阿拉伯雇主不仅经常强暴菲律宾女性移工，还强迫她们一天工作21小时，并给她们吃剩菜剩饭。

菲律宾外交部表示，科威特昨天告知马尼拉当局，已在黎巴嫩逮捕遭控涉嫌谋杀德玛菲利斯的黎巴嫩国民阿萨夫（Nader Essam Assaf）。

29岁的德玛菲利斯尸体上，据称有遭虐待迹象，尸体被弃置在阿萨夫与叙利亚妻子的一间废弃公寓冰箱内。阿萨夫的妻子仍在逃。

菲律宾外交部长凯耶塔诺（Alan Cayetano）声明表示：「对于阿萨夫现在落入黎巴嫩当局手中，总统（杜特蒂）很高兴获悉此消息。」

「阿萨夫被捕是我们替德玛菲利斯伸张正义的关键第一步，我们感谢科威特以及黎巴嫩盟友的协助。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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