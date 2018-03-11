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此内容发布于2018年3月12日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月12日 -00:20

（法新社首尔12日电） 南韩釜山大学政治学系教授凯利一年前接受英国广播公司（BBC）直播专访，被一对萌儿女乱入因而爆红。凯利说，走在路上还有警察找他自拍，连买个牛奶也有人拍他，让他觉得哭笑不得。

凯利（Robert Kelly）去年3月接受BBC专访谈论南韩总统朴槿惠被弹劾一事时，背后房门突然打开，只见一名小女娃大摇大摆走到爸爸身边，凯利发现后轻轻地将她向后推。但不久，门口又来个坐着学步车的小婴儿。

凯利妻子在客厅看电视直播发现儿女乱入老公的访问后，以滑垒之姿冲进房间，将两个不速之客拖出房间，结束这场可爱的插曲。

这段影片在网路上疯传，引发全球网友热烈讨论，而且成为BBC在YouTube页面上点阅率最高的影片，观看次数突破2700万次。

影片爆红一年后，凯利在澳洲智库罗伊研究院（Lowy Institute）网站上写道，过去12个月的生活「大多很有趣，但有时很怪」。

他说：「我曾经在好市多（Costco）买牛奶被拍，因为BBC老爸补钙似乎是个发烧话题。」他还说：「有次在南韩被警察拦下来要求自拍。」

这一家人因为出名而多了一些收入，「但总金额没那么多」。凯利说，最大的收获是较常有人问他对北韩和东北亚安全的看法，受邀的活动也变多。

凯利也否认两项最常碰到的指控，包括说这一切都是为了出名预先设计好的，还说他在直播当下因为没穿裤子所以不敢站起来。

他说：「我们期望这是最后一项关于这支影片的重要公开声明。」他希望经过了一年，「外界的高度兴趣已是过去式，让下个跳舞猫影片成为热议焦点」。

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