（法新社巴黎14日电） 有着喜欢拥抱及帮助朋友形象、总是笑脸迎人的萌浪兔（Molang），已成为全世界儿童心中的巨星。

笑脸不断的萌浪兔在南韩原本是个表情符号（Emoji），但在4年前，法国动画工作室Millimages赋予萌浪兔新生命，让它摇身变成具有独特风格的儿童影集明星。

自此之后，萌浪兔在全球掀起风潮，不仅如同最初希望般受到学龄前小朋友喜爱，也有许多青少年和成人难挡它那毛绒绒的可爱魅力，为之疯狂。

「萌浪兔」动画目前在中国等190个国家上映，且在迪士尼和Netflix平台上架播出。

将表情符号改造成动画的维兰（Marie-Caroline Villand）表示：「萌浪兔是只大胖兔，它非常积极、充满想像力和有着一颗热情的心。」萌浪兔表情符号的原创者是尹惠智。

萌浪兔和它的朋友小鸡（Piu Piu）就像喜剧演员劳莱与哈台双人组（Laurel and Hardy）幼稚园版，总在每集短短5分钟的冒险剧情中以逗笑收尾。

维兰在风景如画的圣马丁运河（Canal Saint Martin）附近Millimages工作室告诉法新社，小鸡是个「比较小巧、紧张和害臊」的角色。

她还替动画角色创造专属语言「萌浪兔语」（Molangese），尽管用词内容没有意义，但并不难让观众了解角色要表达的意思。

「萌浪兔语」是混杂法语、义大利语及俄罗斯语并加上一些文理不通的话语所组成的语言，这代表任何国度的人都可以在无需配音的情况下看懂剧情。

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