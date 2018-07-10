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此内容发布于2018年7月10日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月10日 -08:35

（法新社泰国美塞10日电） 泰国当局已成功执行营救全数受困洞穴少年足球队作业。一名参与行动的外籍潜水人员今天为少年们「不可思议的坚强」而喝采，并且用「空前」来形容这场危机四伏营救行动。

英国广播公司（BBC）网站今天刊登卡拉迪奇（Ivan Karadzic）受访内容。他说：「他们被迫从事其他小孩不曾做过的事，年仅11岁就进行洞穴潜水，对小孩而言这绝非稀松平常的事。」卡拉迪奇在泰国经营潜水生意。

「他们在那种被认为极度危险、能见度为零的环境下潜水，我们的头灯是那里唯一的光。」

11到16岁的12名少年和25岁教练6月23日练完球后进入泰北睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探险，却因豪雨水淹洞穴，不得脱身。

他们瑟缩在泥泞的岩石突出处，现场伸手不见五指。两名英国潜水人员9天后，终于在洞穴系统内超过4公里深处找到他们。

当局随即调集包括50名外国人在内的90名潜水人员协助营救。他们深陷的复杂洞穴，有些区段不但完全被水淹没，而且狭窄到只能硬挤过去。

投入救援的一名退役皇家泰国海豹突击队（Thai Navy SEAL）队员，6日在一个水下区段试图运送氧气瓶时不幸丧生，其凶险程度可见一斑。救援指挥官也一度以「不可能的任务」来形容这项行动。

尤有甚者，大部分受困少年根本不会游泳，也没人有水肺潜水经验。

尽管如此，潜水人员一连3天展开撤离行动，还是将这13个人全部护送出洞。

BBC报导，卡拉迪奇被分配在撤离路线约莫一半路程的一处棘手区段，协助更换氧气瓶并指引他们通过。不过他不讳言，营救人员一直担心会发生最糟情况。

卡拉迪奇说：「如果他们潜水时出现任何恐慌，这显然是我们最担心的。」不过他说，少年冷静沈着令人赞叹。

「我实在不明白些小孩怎么能这么冷静，他们受困洞穴内狭小空间长达两周，而且妈妈不在身边。不可思议的坚强小孩，简直令人难以置信。」（译者：何宏儒/核稿：刘学源）

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