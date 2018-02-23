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此内容发布于2018年2月23日 上午3:20 最后更新 - 2018年2月23日 -03:20

（法新社华盛顿22日电） 美国国会议员今天宣布，曾任数位美国总统精神顾问，近日辞世的美国知名布道家葛理翰，遗体下周将停放在美国国会山庄圆形大厅，供民众向这位具全球影响力的牧师致敬。

遗体停放国会山庄是一项殊荣，通常保留给美国总统、军官和政治人物。21日以99高龄逝世的葛理翰（Billy Graham）将是史上第4位获此殊荣平民，和继2012年美国参议员井上健（Daniel Inouye）之后首位获誉人士。

美国众议院议长莱恩（Paul Ryan）表示，葛理翰的遗体将自2月28日至3月1日停放在国会山庄，国会领袖也准备举行追悼仪式。

莱恩和参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在致函葛理翰之子葛福临（Franklin Graham）的信中写道：「在您的同意下，我们将进行这些安排，在葛理翰牧师长眠之前，让美国民众有机会向他致敬。」

葛理翰在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）成立「葛理翰布道协会」（Billy Graham Evangelistic Association, BGEA），并且开办广播节目「抉择时刻」（Hour of Decision），每周播放。1950年代电视兴起，葛理翰成为电视布道先驱。

葛理翰布道遍及全美以及全世界，传道长达70年。他也是31本书的作者，其中多数被翻成数种语言。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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