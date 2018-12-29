葛莱美奖作词人吉姆柏辞世 享寿91岁

此内容发布于2018年12月29日 上午10:50

（法新社华盛顿29日电） 曾获奥斯卡金像奖和葛莱美奖肯定的作词人吉姆柏已经过世，享寿91岁；他的作品包括歌曲Killing Me Softly、「伊帕内玛女孩」以及影集「欢乐时光」主题曲。

广播音乐公司（BMI）28日宣布他的死讯，形容他是「一位真正有天赋又多产的作词人」，亲朋好友和粉丝将会非常怀念他

他的儿子东尼（Tony Gimbel）告诉「好莱坞报导」（THR），吉姆柏（Norman Gimbel）12月19日在加州蒙特斯托（Montecito）家中过世。吉姆柏生于纽约市布鲁克林（Brooklyn）。

吉姆柏和作曲家雪尔（David Shire）以1979年电影「诺玛蕾」（Norma Rae）中的歌曲It Goes Like It Goes荣获奥斯卡最佳原创歌曲奖。这首歌曲由珍妮佛华恩丝（Jennifer Warnes）演唱。

吉姆柏和作曲家佛克斯（Charles Fox）长期合作，1973年以歌曲Killing Me Softly荣获葛莱美最佳年度歌曲奖，这首歌曲1990年代被嘻哈乐团「流亡者」（Fugees）翻唱。

吉姆柏为Bossa Nova经典歌曲「伊帕内玛女孩」（The Girl from Ipanema）创作英文歌词，成为史上最受欢迎的爵士乐歌曲之一。「伊帕内玛女孩」获得1965年葛莱美最佳年度唱片奖。

但他在电视领域的成就最广为人知，包括替影集「欢乐时光」（Happy Days）、「神力女超人」（Wonder Woman）和「拉维恩和雪莉」（Laverne & Shirley）主题曲填词。

吉姆柏于1984年入选歌曲创作人名人堂（Songwriters Hall of Fame）。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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