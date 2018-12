葛莱美奖作词人吉姆柏辞世 享寿91岁

(法新社华盛顿29日电) 曾获奥斯卡金像奖和葛莱美奖肯定的作词人吉姆柏已经过世,享寿91岁;他的作品包括歌曲Killing Me Softly、「伊帕内玛女孩」以及影集「欢乐时光」主题曲。

广播音乐公司(BMI)28日宣布他的死讯,形容他是「一位真正有天赋又多产的作词人」,亲朋好友和粉丝将会非常怀念他

他的儿子东尼(Tony Gimbel)告诉「好莱坞报导」(THR),吉姆柏(Norman Gimbel)12月19日在加州蒙特斯托(Montecito)家中过世。吉姆柏生于纽约市布鲁克林(Brooklyn)。

吉姆柏和作曲家雪尔(David Shire)以1979年电影「诺玛蕾」(Norma Rae)中的歌曲It Goes Like It Goes荣获奥斯卡最佳原创歌曲奖。这首歌曲由珍妮佛华恩丝(Jennifer Warnes)演唱。

吉姆柏和作曲家佛克斯(Charles Fox)长期合作,1973年以歌曲Killing Me Softly荣获葛莱美最佳年度歌曲奖,这首歌曲1990年代被嘻哈乐团「流亡者」(Fugees)翻唱。

吉姆柏为Bossa Nova经典歌曲「伊帕内玛女孩」(The Girl from Ipanema)创作英文歌词,成为史上最受欢迎的爵士乐歌曲之一。「伊帕内玛女孩」获得1965年葛莱美最佳年度唱片奖。

但他在电视领域的成就最广为人知,包括替影集「欢乐时光」(Happy Days)、「神力女超人」(Wonder Woman)和「拉维恩和雪莉」(Laverne & Shirley)主题曲填词。

吉姆柏于1984年入选歌曲创作人名人堂(Songwriters Hall of Fame)。(译者:叶俐纬/核稿:刘学源)

