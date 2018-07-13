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此内容发布于2018年7月13日 上午2:50 最后更新 - 2018年7月13日 -02:50

（法新社里斯本12日电） 葡萄牙国会今天通过一项法律，允许公民16岁起变更自己的性别和姓名，且无须医生开立「性别认同混乱」报告。

左翼联盟（Left Bloc）议员古尼雅（Sandra Cunha）表示，葡萄牙继丹麦、马尔他、瑞典、爱尔兰和挪威之后，成为「第6个赋予跨性别者自我决定权利的欧洲国家…不需要第3方监护，且无须性别认同混乱诊断报告」。

她在国会表决前的辩论说：「没有人需要藉由第3方认识自己是男性或女性，男孩或女孩。」

葡萄牙2011年起实行一项法律，规定跨性别者必须要有「性别不安症」（gender dysphoria）医生诊断书。「性别不安症」是指一个人的性别认同与生理性别不一致。

这项新法必须交由葡萄牙保守派总统德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）签署才能生效。他4月中曾否决国会通过的第一版相关法案。

德索沙主张，想要变更性别的16-18岁未成年人仍需要取得医生证明，以作为决定的依据。

然而德索沙支持一个原则，即不再将跨性别认同视为「不正常症状或心理状态」。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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