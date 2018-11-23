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此内容发布于2018年11月23日 上午1:20 最后更新 - 2018年11月23日 -01:20

（法新社东京23日电） 日产汽车董事长戈恩因涉嫌金融不法行为而遭逮捕，日产董事会昨天解除他的董事长职务。在此同时，日、法当局发表联合声明，力挺日产雷诺联盟（Nissan-Renault）度过难关。

日产公司（Nissan）日前根据内部人士举报展开调查，发现戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌低报数百万美元薪酬且主导其他财务违规行为，戈恩19日遭东京检方逮捕关押。

戈恩过去重振了日产公司，并和法国汽车制造商雷诺（Renault）、国内竞争对手三菱汽车（Mitsubishi Motors）结盟，去年他们的汽车总销量高达1060万辆，超过任何其他公司。

经过4小时会议后，日产发表声明说：「检视内部调查的详细报告后，董事会投票一致通过…解除戈恩的董事长职务。」声明中并未提到戈恩的继任人选。

但声明中重申，他们「与雷诺的合作关系保持不变」，以及当前任务是把双方日常合作可能受到的冲击和混乱降到最低。

法国财政与经济部长勒麦尔（Bruno Le Maire）和日本经济产业大臣世耕弘成在巴黎的会议中重申，他们「强烈支持」日产雷诺联盟。

勒麦尔与世耕弘成发表联合声明说，他们希望「维持此一成功的合作模式」。（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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