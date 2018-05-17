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此内容发布于2018年5月17日 上午10:05 最后更新 - 2018年5月17日 -10:05

（法新社雪梨17日电） 马来西亚政治领袖安华（Anwar Ibrahim）今天告诉澳洲媒体，因涉蒙古模特儿命案被判绞刑后逃离大马的嫌犯西鲁，应重新审判。败选下台的前首相纳吉政府涉及这起谋杀丑闻。

法新社报导，蒙古模特儿阿尔丹杜雅（Altantuya Shaariibuu）2006年遭到谋杀，前大马警官西鲁（Sirul Azhar Umar）曾宣称是奉「重要人物」之令下手。据说他2015年在澳洲被捕后一直遭羁押，但坎培拉当局从未正式证实。

阿尔丹杜雅的情人巴金达（Abdul Razak Baginda）曾是前首相纳吉（Najib Razak）的亲信，巴金达被控在大马2002年向法国采购潜舰时，洽谈回扣事宜。

纳吉政府的政敌长久以来指称，西鲁和共犯阿兹拉（Azilah Hadri）只是代罪羔羊，背后有政府最高层人物主使他们犯案。这两人是保护大马部长级高官的精锐部队成员。

西鲁先前曾扬言，要揭发主使者身分。

纳吉大选失利后，改革派政治人物安华（Anwar Ibrahim）获大马最高元首特赦，并于昨天获释。安华表示，西鲁应被遣返大马接受重新审判。（译者：卢映孜/核稿：张佑之）

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