此内容发布于2019年9月4日 上午5:20

（法新社乌兰巴托4日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）本周赴蒙古国进行单日访问，承诺资助新的基础建设。地处内陆的蒙古国正寻求降低对北京当局的依赖。

蒲亭在出席纪念1939年蒙古与苏联军队联手对抗日军侵略战役80周年庆祝活动时表示：「俄罗斯永远不会忘记蒙古在俄国对抗纳粹时，曾给予帮助和支持。」

蒙古总统巴图勒嘎（Khaltmaa Battulga）与蒲亭签署一系列协议，当中包括挹注蒙古国开发基础建设的联合投资基金，蒲亭提供1000亿卢布（约新台币468亿元）的贷款，作为纪念战役80周年的礼物。

法新社报导，蒙古国位处俄罗斯和中国之间的重要战略地带，经济成长动能主要来自出口矿物到邻近的中国。

然而，蒙古国当局已开始寻求方法加强对其他亚洲国家的出口，蒲亭昨天来访被视为强化双方关系的契机。

巴图勒嘎表示，他希望运用这笔金援打造通往中国边界的新铁路，开辟另一条出口煤矿与矿物的管道。

他也说，蒙古国盼在俄罗斯港口建立自家码头，借道俄国扩大出口国内的自然资源。

蒲亭造访之前，美国国防部长艾斯培（Mark Esper）在上个月的亚洲行也罕见到访蒙古国，盼能巩固与蒙古国的伙伴关系，藉此抗衡中国日益扩增的区域影响力。

俄蒙两国一年双边贸易金额为17亿美元，其中约95%是蒙古国向俄国购买石油。

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