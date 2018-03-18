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此内容发布于2018年3月18日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月18日 -23:35

（法新社莫斯科18日电） 掌权近20年的俄国总统蒲亭一如预期在今天总统大选赢得第4个总统任期，再执政6年。在后继无人也没有政治对手的情况下，蒲亭2024年总统任期届满后，俄国可能出现何种光景？

●放下权力

若未修改宪法，蒲亭（Vladimir Putin）无法角逐第5个总统任期。俄罗斯法律禁止总统连任两次以上。

蒲亭2024年将满72岁，掌权24年后，他可能决定离开克里姆林宫，让他人继任总统。

俄罗斯政坛目前由两大派系主宰，技术官僚和代表安全部队与军方的强力集团（Siloviki）相互倾轧。

独立分析人士彼卓夫（Nikolai Petrov）说：「影响力争夺战已经出现了。」还说：「没有人会消极等待，每个团体都将试图追求自身利益。」

蒲亭近日接受美国国家广播公司（NBC）访问时说，自2000年以来，就一直在思考接班人的问题。

他说：「想想这个问题无伤大雅，但最终的选择仍取决于俄罗斯人民。」

然而，可以肯定的是，无人能与他匹敌，目前没有一位政治人物的支持率足以接替他担任总统。许多分析人士认为，蒲亭要在6年内放下权力是不太可能的事情。

●转换角色

扮演不同的角色，是蒲亭要在2024年后继续掌权的方法之一。

这位俄罗斯强人可再祭出2008年的举措，他交棒给手下麦维德夫（Dmitry Medvedev），自己转任总理，2012年才重返克里姆林宫。

彼卓夫说：「蒲亭可能为政权的权力转移做准备。但并非由蒲亭移交给另一位总统，而是移交给担任其他角色的自己。」

不过，蒲亭取代麦维德夫，回锅担任总统时，在莫斯科引发大规模抗议的记忆犹新，可能使他放弃这个选项。

蒲亭的年纪也是个问题。到了2030年，宪法允许他再度角逐总统大位时，他已78岁。

●终身领导人

蒲亭可跟随中国国家领导人习近平的脚步，废除领导人任期限制，以允许他终身担任总统。

政治分析家欧雷希金（Dmitry Oreshkin）说：「尽管他已拥有足够（权力），且看似感到疲倦，但我不认为他会在2024年拒绝继续掌权。」

欧雷希金说：「他不能离开，因为他不相信有任何人会保护他。」他还说，蒲亭建立了一套体制，即一切取决于谁是最上位者。

然而截至目前，蒲亭已排除终身担任总统的可能性。

他3月告诉美国国家广播公司：「我从未修改宪法，尤其是为了图利自己，我现在依然没有这种想法。」

欧雷希金说，蒲亭不想被世人记得他修改宪法，假如他有意终身担任总统，作法会比中国「优雅」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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