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此内容发布于2018年3月19日 上午7:05 最后更新 - 2018年3月19日 -07:05

（法新社莫斯科19日电） 俄国总统蒲亭赢得第4个总统任期，他势必得面临国内经济疲弱的问题，俄国经济在2015年至2016年衰退后已经稳定，之后经济成长率预测多在1%至2%间。

以下是法新社列出的俄国经济5大挑战：

★人力短缺

首先是人力缺乏的问题，俄国人口目前约有1亿4690万人，自1991年以来已减少超过500万人，这是苏联垮台后的严重人口危机。

在后苏联时代出生的首个世代俄国人正进入劳动力市场，但后苏联时代的出生率明显下滑，这可能导致人力短缺并进而抑制经济成长。

前财政部长古德林（Alexei Kudrin）近来表示：「在未来10到15年内，我们的年轻人会越来越少，拥有新技能的年轻专业人员会很宝贵，例如人际关系、科技、电脑程式设计等技能。」

★退休年龄

第2项挑战则是退休年龄，俄国法定退休年龄规定女性为55岁，男性为60岁，这是全球最低的门槛之一。

尽管俄国人口减少且国家退休金的金额很低，但国家预算依然背负日益沉重的负担。

虽然有自由主义者提议将退休年龄逐渐提高至63岁，但退休人士的微薄退休金通常难以维持起码的生活。

由于退休族群近年来受到物价高涨影响甚钜，克里姆林宫16日宣布，准备提高养老退休金的措施，让人民的退休金增长速度超越通膨率。

★吸引投资

第3项挑战是吸引投资，蒲亭经常在经济会议上告诉外国投资者，承诺改善受官僚体制和不合理诉讼破坏的俄国商业环境。

宏观谘询公司（Macro Advisory）创办人威佛（Chris Weafer）表示：「俄国需要吸引更多的外国投资，需要创造有利的竞争环境和减少官僚作风。」

克里姆林宫16日指出，已指示俄国总理麦维德夫（Dmitry Medvedev）和央行总裁纳比乌林娜（Elvira Nabiullina），在7月15日前制定「行动计画」以明显提升投资在俄国经济所扮演的角色。

俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的数据指出，俄国2017年投资增长4.4%，主要来自一次性大型建设计画。

★经济多样化

第4项挑战是追求经济模式多样化，2000年至2008年蒲亭前两届总统任期的俄国经济模式，是透过能源价格高涨推动经济急速成长。

俄国阿尔法银行（Alfa Bank）指出：「经济结构上仍依赖能源商品，这显然不利于经济成长的前景。」

为了摆脱这种经济依赖模式，威佛建议多投资在企业家和小公司，还说俄国应该鼓励投资「机器人、智慧科技、人工智慧」等产业。

★提升生产力

最后一点则是生产力问题，威佛指出：「俄国经济效率非常低，部分原因是苏联体制留下的问题，部分则因2000年至2013年间，透过石油累积财富让经济轻易快速成长。」

「经济体系存在许多低效率问题，若能解决的话，可以推动经济强劲成长。」

为了使大型企业现代化，俄国政府已展开多项民营化计画，但近年来国家在经济体系的分量实际上获得进一步提升，这是因为俄国采行了成功的国家资本主义。（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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