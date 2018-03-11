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此内容发布于2018年3月11日 上午6:50 最后更新 - 2018年3月11日 -06:50

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯今天表示，俄国已成功发射一款高超音速（hypersonic）飞弹，蒲亭总统（Vladimir Putin）本月稍早对外公布一批下一代武器时，盛赞此款飞弹是「理想武器」。

俄罗斯国防部说，高精准度的「匕首」（Kinzhal or Dagger）飞弹，从一架米格31（MiG-31）超音速拦截机发射，这架米格机是从俄罗斯西南部的南部军区一处机场起飞。

国防部指出：「发射依照计画进行，这枚高超音速飞弹命中目标。」

国防部公布的影片中显示，2名飞行员正在积极准备飞行任务，随后跑向一架战机，战机机腹下悬挂一枚大型飞弹。

在激励人心的爱国音乐伴奏下，影片显示飞弹发射后，飞弹脱离飞行中的战机，掠过黑暗的夜空，后方留下一道火似的轨迹。

蒲亭本月稍早发表国情咨文演说，对外公布一批新型武器，「匕首」飞弹就是其中之一。俄罗斯预定3月18日举行总统选举，蒲亭笃定胜出。

蒲亭表示，「匕首」飞弹以10倍音速的速度飞行，可以战胜防空系统。

他指出，「匕首」飞弹自去年12月1日以来已部署在俄国南部军区。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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