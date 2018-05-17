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此内容发布于2018年5月17日 下午11:05 最后更新 - 2018年5月17日 -23:05

（法新社俄罗斯素溪17日电） 俄罗斯总统蒲亭今天罕见会晤了叙利亚总统巴夏尔．阿塞德，他表示，叙利亚「军事行动成功」有利于大规模展开「政治进程」。 联合国叙利亚特使米斯杜拉（Staffan de Mistura）前一天警告，政府军突袭反抗军掌控的伊德利布（Idlib）区域，可能影响230万人。

蒲亭（Vladimir Putin）与巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）在俄罗斯素溪（Sochi）会晤之后，他在克里姆林宫发布的声明中表示，「叙利亚政府军成功对抗恐怖分子后」，此一情势有利于「展开大规模政治进程」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者，两国领导人进行了「详尽讨论」。两人上次会面是去年12月在叙利亚沿岸拉塔基亚省（Latakia）的俄罗斯军事基地。

蒲亭说：「随着政治进程开始进入最活跃阶段，外国军队将会撤离叙利亚国土。」他没有明确说明是哪些外国军队。

俄罗斯自2015年9月介入叙利亚内战，它的军事支持不只使阿塞德政权得以延续，还改变内战发展。

蒲亭还恭贺阿塞德的「叙利亚政府军成功对抗恐怖组织」。

蒲亭还表示：「下个任务，当然就是恢复经济，并对那些陷入困境的民众提供人道援助。」（译者：叶俐纬/核稿：林憬屏）

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