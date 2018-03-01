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此内容发布于2018年3月1日 下午11:05 最后更新 - 2018年3月1日 -23:05

（法新社华盛顿1日电） 俄罗斯总统蒲亭宣称俄国发展出新一代「无敌」的高超音速武器和潜舰后，美国今天指控俄国公然违反冷战时期核武条约。

蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早发表国情咨文演说，揭露一批新型核武，在新的军备竞赛中挑战华府。

蒲亭今年没按惯例在克里姆林宫发表这项年度演说，而是选在附近的展览中心，方便展示一系列高科技影像组合，呈现飞弹飞越山巅和海洋，飞往大西洋，之后攻击美东沿海地区。

美国国务院对蒲亭演说内容及弹头飞越美国本土的「没品」动画影片表达愤慨，表示蒲亭坐实了长久以来有关他计画的指控。

国务院发言人诺尔特（Heather Nauert）告诉媒体：「看到影片动画描绘针对美国的核攻击，确实令人遗憾。」

她进一步表示：「这无疑是我们不愿见到的事。我们认为这不是一个负责任的国际社会成员该有的行为。」

她还说：「蒲亭总统坐实了美国政府长久以来就知道、但俄国此前否认的事。」

「俄国十多年来一直在发展破坏稳定的武器系统，直接违反条约义务。」

诺尔特明确指出，俄国因发展陆射巡戈飞弹，证明本身违反1987年中程核飞弹条约（INF Treaty）。

五角大厦的反应相对镇定，发言人坚称美军依然「做好充分准备」，因应「任何朝我方而来的状况」。

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