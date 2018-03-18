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此内容发布于2018年3月18日 上午3:35 最后更新 - 2018年3月18日 -03:35

（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯总统大选今天投票，现任总统蒲亭可望赢得历史性第4个总统任期。分析家说，蒲亭执政长达18年，各地民众可能出现疲乏感，投票率料受影响。

俄罗斯国土面积广大，横跨11个时区。俄国最东端地区的投票所于17日格林威治时间20时（台湾时间18日凌晨4时）开放，位于欧洲的俄国飞地加里宁格勒（Kaliningrad）的投票所将于18日格林威治时间18时（台湾时间19日凌晨2时）关闭。

部分分析家指出，蒲亭以总统和总理身分掌权长达18年，全国各地可能都有感受到「蒲亭疲乏感」，许多俄国选民料将不出席投票。

许多俄国民众表示，蒲亭完全掌控国内政治，会投给蒲亭只是因为他们根本没有其他人选。

37岁的兼职计程车司机殷沙科夫（Sergei Inshakov）表示，尽管国家给他两个孩子的补助并不足够，他还是会投给蒲亭。

殷沙科夫说：「我不知道该向谁吐苦水。」他并坚持，蒲亭还是最好的人选。

「我们现在不需要改变，蒲亭必须完成他展开的工作。」

根据官方民调专家，整体投票率料将介于63%至67%。

莫斯科拉瓦达民意测验中心（Levada polling centre）专家冈察拉夫（Stepan Goncharov）表示，独立民调机构拉瓦达预期，投票率将介于57%至68%。（译者：周莉芳/核稿：陈政一）

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