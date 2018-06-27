下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月27日 上午9:50 最后更新 - 2018年6月27日 -09:50

（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯总统蒲亭表示，在俄国与西方关系紧张之际，希望美国总统川普的国家安全顾问波顿今天到访莫斯科，有助于改善双边关系。

强硬派波顿（John Bolton）到访莫斯科是为了替蒲亭和川普的峰会作准备，这项峰会可能下个月在欧洲召开。

蒲亭在克里姆林宫接见波顿。两人微笑握手合影后，蒲亭先表示：「您来到莫斯科访问，为我们带来了希望，即我们两国至少可以为恢复全面关系迈出第一步。」

蒲亭在电视转播的谈话中说，「我们从不寻求对抗」；并说，俄美关系未能「处在最佳状态」，使他感到遗憾。

波顿强调持续对话的重要性，并拿正在俄国举行的世界杯足球赛来恭维蒲亭。

他说：「即使在我们两国有歧见的昔日，我们的领导人和领导人的幕僚群仍会进行会谈，我认为这对两国以及世界稳定都是好事，川普总统对此感受强烈。」

「所以我要再度向您的好意与盛情致上最深的谢意，并期盼向您学习如何将世界杯办得这么成功。」

美国将与墨西哥、加拿大共同主办2026年世足赛。

蒲亭的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早表示，将利用这场接见的场合讨论双边关系「糟糕的情形」，也会讨论最重要的国际议题。

川普本月表示，七大工业国集团（G7）应该重新接纳俄国。俄国2014年兼并克里米亚（Crimea）而被逐出八大工业国集团（G8）。（译者：何宏儒/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line