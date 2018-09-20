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此内容发布于2018年9月20日 上午8:20 最后更新 - 2018年9月20日 -08:20

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯远东地区当局今天取消一个边疆区的区长决选结果，由于俄罗斯总统蒲亭支持的候选人被控作票，引发民众抗议。

俄罗斯中选会主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）昨天建议重新举行选举后，当地选举委员会做出这项史无前例的决定。

远东滨海边区（Primorsky Krai）爆发危机，起因是反对派候选人指控蒲亭（Vladimir Putin）支持的候选人上周日「偷走」他的选举胜利。

共产党（Communist Party）37岁候选人伊什琴科（Andrei Ishchenko）似乎可望成为滨海边区下一任区长，直到开票结果突然一夕改变，他的对手、克里姆林宫支持的塔拉圣柯（Andrei Tarasenko）宣称获胜。

塔拉圣柯于第一轮投票未能获得至少50%得票率，因此16日举行第2轮投票。

塔拉圣柯今天接受选举无效的结果。

他告诉俄罗斯媒体：「有太多投诉，一切都必须公平且合理。取消选举结果是公平的。」

共产党稍早敦促当局宣告伊什琴科当选，取代重新选举。

伊什琴科表示，他将对选举委员会的决定提起上诉，他打算在滨海边区首府海参崴发起抗议。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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