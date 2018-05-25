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此内容发布于2018年5月25日 下午7:50 最后更新 - 2018年5月25日 -19:50

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天暗示，2024年总统任期届满后，有可能重返总理职务，如同他2008年卸下总统职转任总理一样。

蒲亭在圣彼得堡国际经济论坛（St Petersburg International Economic Forum）被问到是否将于2024年任期届满后下台，他说：「我总是严格遵守俄罗斯联邦宪法。宪法明文规定，不得超过（被允许）两个连续任期。」

蒲亭说：「现在是我连任后的第2个任期。」

蒲亭2008年做完连续两任总统后，由盟友麦维德夫（Dmitry Medvedev）成为总统，而蒲亭则转任总理，观察家表示，蒲亭当时仍是俄罗斯最有权势的人。当完总理4年后，蒲亭又出马并当选总统。

他说：「记得上次我卸下总统职务，我这次也打算严守这项规则。」法新社认为，此话暗示他可能再比照当年做法，2024年总统任满后再转为总理。

在2018年3月的大选前，蒲亭被问到是否计划2030年再竞选总统，蒲亭说：「我应该在这个职位待到100岁吗？不会的！」

蒲亭自1999年领导俄罗斯，2024年总统任期届满时，他将满71岁。（译者：叶俐纬/核稿：陈亦伟）

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