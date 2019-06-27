此内容发布于2019年6月28日 上午12:35

（法新社大阪28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在受访时表示，自由主义是「过时的」，对此欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）今天拉高分贝抨击，表示他「极度不同意」蒲亭所言。

克里姆林宫强人蒲亭接受「金融时报」（Financial Times）访问时表示，「自由主义的想法已经变为过时的」，和世界各地人民现在所希望的「存在冲突」。

图斯克一开始还和记者开玩笑说，他是因为时差睡不着，才有时间读完整个访问内容，但很快的转为严肃，抨击蒲亭的言论。

图斯克说：「我必须说，我极度不同意自由主义已经过时了的主要论点。」

图斯克补充说：「不论是谁声称民主自由是过时的，就是在说自由是过时的、法治是过时的、人权是过时的。」

图斯克再次攻击俄罗斯，表示这些对欧洲人来说是「必要且鲜明的价值」。

图斯克又说：「即便有时那看起来能发挥成效，但我发现真正过时的，是独裁主义、个人崇拜、寡头统治。」

这引发激辩的评论，与今年20国集团（G20）高峰会的氛围相符，各国领袖预期将在大阪进行的高峰会中，针对贸易、外交政策、气候变迁等面向上产生冲突。

美国总统川普在飞往大阪前，已在国内炮轰了盟友和敌国，但在抵达后语调感觉和缓许多，似乎预言着「成功的一天」。

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