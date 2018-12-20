蒲亭赞同川普自叙撤军决定 认美自始无驻军正当性

（法新社莫斯科20日电） 俄罗斯总统蒲亭今天在年度记者会上表示，他同意美国总统川普关于伊斯兰国（IS）已被打败的说法，且美方决定撤军是正确的，因为美军在叙利亚的行动自始缺乏正当性。

蒲亭（Vladimir Putin）指出，外国军队驻扎在叙利亚只有两个正当性来源：经联合国安全理事会决议，或经该国合法政府邀请。他说，俄罗斯军队是受叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）邀请入境行动的，而美军既未受邀，也未经安理会授权。

蒲亭同时警告，虽然伊斯兰国的势力已遭大幅削弱，其残余部队和与其类似的恐怖组织有可能会转移至阿富汗和其他国家，对俄罗斯、美国、欧洲、中亚地区等构成严重安全威胁。

针对美军撤离叙利亚，蒲亭说，：「我们目前还没看到美方撤军迹象，但不排除撤军的可能性。」

另一方面，蒲亭表示自己不懂何谓「美国撤军」。他举阿富汗为例，美政府每年宣称计画从当地撤军，但17年过去了，军队仍在。

蒲亭在年度记者会上也强调，俄罗斯在「政治解决」叙利亚问题上扮演积极角色，目前与阿塞德政府密切配合，筹组该国以推动宪法改革为目标的宪法委员会。

与此同时，蒲亭强调，虽然美俄间确实有许多矛盾，但在打击叙利亚境内的恐怖主义方面，双方的军事、外交和情报单位间已建立起良好的「建设性对话」机制，「我们对协同工作成果感到满意」。

蒲亭是在今天莫斯科时间中午开始的年度记者会上，回答芝加哥论坛报（Chicago Tribune）记者的提问时作以上表示。蒲亭在年度记者会上的发言往往是俄罗斯政府接下来政策走向的重要参考指标。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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