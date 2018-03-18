下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月18日 下午4:35 最后更新 - 2018年3月18日 -16:35

（法新社莫斯科18日电） 据出口民调，俄罗斯总统蒲亭在今天的总统大选中，将以近74%得票率成功连任。不过反对派提出做票和其他选举舞弊的指控。

蒲亭（Vladimir Putin）已在俄国执政近20年，虽然跟7名候选人一起角逐这场选举，但对他批评最力的反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）参选遭禁，使得这样的选举结果令人毫不意外。

受前俄国双面间谍在英国遭毒杀案及美国新一轮制裁的影响，莫斯科在全球舞台上益形孤立，克里姆林宫期此刻更加期盼高投票率，来为蒲亭历史性第4任期的合法性背书。

今天大选有约1亿700万合格选民。在棒子与胡萝卜双管齐下希望冲高选民参与的情况下，俄国中央选举委员会指出，投票率为60%。

纳瓦尼呼吁支持者抵制这场「假」选举，还对全国各地派出超过3万3000名观察员，以了解官方公布的投票率跟监察员的观察是否存在歧异。纳瓦尼说，「违法情况空前严重」。

纳瓦尼的律师日丹诺夫（Ivan Zhdanov）指出，根据监察员提供的数据，截至格林威治标准时间下午5时（台北时间19日上午1时）莫斯科投票截止时，投票率为55%。

纳瓦尼的反对运动和非政府选举监督组织「选票」（Golos）双双通报做票、重复投票，以及巴士将蒲亭支持者成群结队送去投票等情况。

过去投票率向来极高的俄罗斯南部半自治达吉斯坦共和国（Republic of Dagestan）一位选务人员告诉法新社，约50名男子进入他从事选务工作的投票所攻击观察员，然后将选票塞满投票箱。

不过选委会驳斥外界大部分的疑虑，还说选务人员有时会曲解所看到的情况。（译者：何宏儒）

Neuer Inhalt Horizontal Line